Путин назвал неизбежным ответ России на удары ВСУ по объектам ТЭК
Власти Украины не прекратили попытки атак на российские нефтеперерабатывающие структуры. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании ТЭК, сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.
Глава государства отметил, что Киев продолжает пытаться бить по объектам ТЭК в России вопреки личным просьбам американского лидера. Дональд Трамп ранее призывал Зеленского отказаться от таких попыток.
«Киевские власти не слушают таких советов <… > В этой связи отмечу: ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать», — констатировал Владимир Путин.
Президент России также напомнил об эскалации, которую Украина начала в июне 2026 года. В Киеве уверяли, что их операция рассчитана на 40 дней.
Как объяснил Владимир Путин, такая эскалация «не в состоянии нанести нам критического ущерба». Также на заседании политик предложил его участникам обсудить повышение безопасности НПЗ.
Ранее Путин обсудил с членами Совбеза итоги трехсторонних переговоров в Шэньчжэне.