Власти Украины не прекратили попытки атак на российские нефтеперерабатывающие структуры. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании ТЭК, сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Глава государства отметил, что Киев продолжает пытаться бить по объектам ТЭК в России вопреки личным просьбам американского лидера. Дональд Трамп ранее призывал Зеленского отказаться от таких попыток.

«Киевские власти не слушают таких советов <… > В этой связи отмечу: ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать», — констатировал Владимир Путин.

Президент России также напомнил об эскалации, которую Украина начала в июне 2026 года. В Киеве уверяли, что их операция рассчитана на 40 дней.

Как объяснил Владимир Путин, такая эскалация «не в состоянии нанести нам критического ущерба». Также на заседании политик предложил его участникам обсудить повышение безопасности НПЗ.

Ранее Путин обсудил с членами Совбеза итоги трехсторонних переговоров в Шэньчжэне.