Песков ответил на требование главы ЕК об энергетическом перемирии
Россия не обязана соглашаться на требования, которые выдвигает Евросоюз, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщила ИС «Вести».
«Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы», — прокомментировал пресс-секретарь в беседе с журналистом Павлом Зарубиным недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В среду на сессии Европарламента в Страсбурге председатель ЕК заявила, что российская сторона до начала переговоров по Украине обязана согласиться на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры и гарантировать безопасный проход судов по Черному морю. По ее словам, эти требования обсуждали участники «коалиции желающих» на прошлой неделе.
Читайте также