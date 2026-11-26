Россия не обязана соглашаться на требования, которые выдвигает Евросоюз, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщила ИС «Вести» .

«Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы», — прокомментировал пресс-секретарь в беседе с журналистом Павлом Зарубиным недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В среду на сессии Европарламента в Страсбурге председатель ЕК заявила, что российская сторона до начала переговоров по Украине обязана согласиться на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры и гарантировать безопасный проход судов по Черному морю. По ее словам, эти требования обсуждали участники «коалиции желающих» на прошлой неделе.