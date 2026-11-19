За последние 10 лет объем торговли России с государствами АСЕАН вырос примерно на 60%. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС, его процитировало РИА «Новости» .

«С государствами АСЕАН совокупный товарооборот России за последние десять лет увеличился почти на 60%», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что Россия стремится оставаться открытой миру, наращивая свои технологические возможности и экономический потенциал. Он обратил внимание, что страна входит в список ведущих мировых экономик, ВВП в реальном выражении вырос более чем на 10%.

Пленарное заседание — ключевое событие форума. В нем участвуют председатель КНР Си Цзиньпин, американский лидер Дональд Трамп и другие лидеры стран АТЭС. Сам форум Азиатско‑Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября.