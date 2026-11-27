Президент Эстонии Улье Мадисе призвала правительство не торопиться с закрытием границы с Россией и сначала оценить возможные последствия такого решения. Об этом сообщило эстонское издание ERR .

Мадисе считает, что власти должны руководствоваться в первую очередь интересами страны. По ее мнению, полное закрытие границы может навредить экономике и осложнить поездки по семейным и гуманитарным причинам.

«Нужно оценить экономические, человеческие, дипломатические последствия и вопросы безопасности. Надеюсь, правительство изучит такой анализ перед принятием решения», — заявила президент.

При этом Мадисе выступила против туристических поездок в Россию. Отдельно президент высказалась о ситуации в Нарве. Она призвала не отпугивать от города предпринимателей и инвесторов разговорами о чрезмерных угрозах.

Эстония с 1 декабря собирается закрыть пять погранпереходов с Россией. Премьер Латвии назвал это решение ошибкой.