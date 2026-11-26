«Итоги года с Владимиром Путиным» — 2026: как задать вопрос президенту
В 2026 году «Итоги года с Владимиром Путиным» состоятся 10 декабря. В каком формате пройдет трансляция, как задать вопрос президенту, где смотреть и что было в прошлые годы — в материале 360.ru.
Когда пройдет прямая линия — 2026 с президентом
Начало «Итогов года с Владимиром Путиным» запланировали на 12:00 по московскому времени. Формат подразумевает прямую линию с жителями страны и большую пресс-конференцию для журналистов.
Прием обращений откроют 27 ноября в 00:00 по московскому времени. Он продлится вплоть до начала прямой линии.
Во время трансляции глава государства подведет итоги 2026 года и ответит на вопросы работников медиа и россиян.
Как задать вопрос президенту в 2026 году
Направить обращение главе государства можно следующими способами:
- на сайте москва-путину.рф;
- через специальное мобильное приложение;
- с помощью социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
- через чат-бот «Москва — Путину» в мессенджере «Макс»;
- через СМС или ММС по номеру 0-40-40;
- из-за границы можно позвонить по номерам: +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.
Где смотреть прямую линию с Путиным
Трансляцию «Итогов» будут вести основные федеральные телеканалы:
- Первый канал;
- «Россия 1»;
- «Россия 24»;
- ОТР;
- НТВ;
- «Мир».
Кроме того, эфир будет доступен на сайте «Москва — Путину», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и на сайтах федеральных телеканалов, в том числе 360.ru. Аудиотрансляцию организуют радиостанции «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России».
Прямые линии с Владимиром Путиным прошлых лет
В прошлом году конференция длилась четыре часа и 27 минут. Она прошла 19 декабря.
Интересно
Абсолютным рекордом по длительности считается эфир 2013 года, когда трансляция продолжалась четыре часа и 47 минут.
Ведущими в 2025 году были корреспондент и телеведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин. Кто будет координировать «Итоги года с Владимиром Путиным» в этом году, пока неизвестно.
Изменился и формат общения с главой государства. Ранее прямая линия с россиянами и ежегодная пресс-конференция с журналистами были двумя разными мероприятиями, которые с 2023 года объединили.
Чаще всего люди и работники медиа спрашивают о социальной политике, экономике и международных отношениях. Наибольшее количество запросов президенту поступило в 2015 году — свыше 3,2 миллиона обращений.
В 2025 году запросов насчитали 2,5 миллиона. В числе озвученных был рост ВВП на 1%, реальных зарплат на 4,5%, инфляция, безработица, снижение ключевой ставки Центробанка, хода СВО и набора контрактников.