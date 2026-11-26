В 2026 году «Итоги года с Владимиром Путиным» состоятся 10 декабря. В каком формате пройдет трансляция, как задать вопрос президенту, где смотреть и что было в прошлые годы — в материале 360.ru.

Когда пройдет прямая линия — 2026 с президентом

Начало «Итогов года с Владимиром Путиным» запланировали на 12:00 по московскому времени. Формат подразумевает прямую линию с жителями страны и большую пресс-конференцию для журналистов.

Прием обращений откроют 27 ноября в 00:00 по московскому времени. Он продлится вплоть до начала прямой линии.

Во время трансляции глава государства подведет итоги 2026 года и ответит на вопросы работников медиа и россиян.