Эстония заявила о намерении закрыть все погранпереходы с Россией 1 декабря

Эстония закроет с 1 декабря все пункты пропуска на границе с Россией в целях безопасности. Об этом в соцсети X заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.

«Россия должна понимать, что враждебные действия против Эстонии влекут за собой последствия», — отметил он.

По его словам, закрытие КПП усилит меры Эстонии по предотвращению обхода санкций. Об изменениях глава МИД уже проинформировал финскую, латвийскую и литовскую стороны.

Ранее эстонского премьер-министра Кристена Михала вывело из себя обсуждение архитектуры безопасности Европы в рамках трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Он назвал дискуссию вокруг этой темы ошибкой европейской дипломатии. По его словам, Евросоюз попал в ловушку из-за того, что на переговорах начали поднимать вопросы общей ситуации в регионе.

Американская сторона захотела обсудить архитектуру безопасности в Европе параллельно с разработкой договора об Украине.