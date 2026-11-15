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    Эстония заявила о намерении закрыть все погранпереходы с Россией 1 декабря

    Фото: РИА «Новости»

    Эстония закроет с 1 декабря все пункты пропуска на границе с Россией в целях безопасности. Об этом в соцсети X заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.

    «Россия должна понимать, что враждебные действия против Эстонии влекут за собой последствия», — отметил он.

    По его словам, закрытие КПП усилит меры Эстонии по предотвращению обхода санкций. Об изменениях глава МИД уже проинформировал финскую, латвийскую и литовскую стороны.

    Ранее эстонского премьер-министра Кристена Михала вывело из себя обсуждение архитектуры безопасности Европы в рамках трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Он назвал дискуссию вокруг этой темы ошибкой европейской дипломатии. По его словам, Евросоюз попал в ловушку из-за того, что на переговорах начали поднимать вопросы общей ситуации в регионе.

    Американская сторона захотела обсудить архитектуру безопасности в Европе параллельно с разработкой договора об Украине.

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