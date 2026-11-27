Посла России Сергея Беляева вызвали в МИД Швеции «для выражения демарша в связи с обвинениями в адрес России в якобы нарушении воздушного пространства Польши и предполагаемых провокациях — в Дании». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию.

«Россия <…> не наносит ударов по территории государств — членов Европейского союза. Отметили, что никаких убедительных доказательств причастности Российской Федерации ни к нарушению границ польского воздушного пространства, ни к какой-либо противоправной деятельности на датской территории представлено не было», — уточнили в комментарии диппредставительства.

Шведские власти занялись демонтажем дорожных знаков с изображением военной техники на семи мостах. Правительство аргументировало это тем, что картинки похожи на силуэт советского танка Т-80.

В Польше ранее заявили, что НАТО рано или поздно начнет сбивать российские ракеты над территорией Украины, план придумали еще в первый год конфликта. При этом в Польше признали, что такие операции несут риски для самих государств, которые решатся на перехват.