Миронов: наказание для «черных вдов» должно быть не менее 15 лет

В Уголовный кодекс необходимо ввести отдельную статью для «черных вдов» бойцов СВО. По мнению руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, 10 лет за мошенничество для таких преступлений — это мало. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Газетой.ru» .

«Схему „черных вдов“ надо вывести в самостоятельный состав преступления с более суровым наказанием. Текущих положений в статье „мошенничество“ недостаточно, поскольку воровство на крови и обворовывание солдат — самый гадкий и аморальный поступок», — заявил Миронов.

По словам депутата, организаторов схемы покушаются не только на чужое имущество, но и на уважение к российской армии. Наказание для «черных вдов» должно быть не менее 15-20 лет.

Миронов напомнил, что большинство подобных схем — это не единичные случаи, а конвейер, организованный преступниками и построенный на насилии, шантаже и коррупции.

«10 лет по статье „мошенничество“ для такого рода преступлений — это унизительно мало для погибших бойцов и их близких», — заключил Миронов.

В конце октября в Челябинске раскрыли схему «черной вдовы». Женщина заключила фиктивный брак с бездомных, отправила его на СВО, чтобы присвоить выплаты.