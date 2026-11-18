Мировому большинству ясна сдерживающая роль России и Китая в международной политике. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

«Если бы этот фактор не существовал, то есть ответственное поведение России и Китая и их сдерживающая роль, <…> то мир, как какой-то кораблик, давным-давно был бы унесен в бушующие волны этой конъюнктуры авантюризма, и некому было бы сказать „нет“», — отметила дипломат.

Причем оба государства не сдерживают развитие других стран, а стимулируют его и стабилизируют ситуацию в целом.

Захарова подчеркнула, что это понимание есть у мирового большинства и, вероятно, у меньшинства тоже.

Ранее в Кремле анонсировали визит президента Владимира Путина в Китай на саммит АТЭС. На полях мероприятия пройдет трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США.