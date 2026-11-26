Страны НАТО рано или поздно начнут сбивать российские ракеты над территорией Украины. Такое мнение в интервью Польскому агентству печати ( PAP ) высказал экс-глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера.

По словам Северы, соответствующий план польские специалисты подготовили еще в первый год конфликта. Тогда Киев обратился к Варшаве с просьбой помочь защитить воздушное пространство и важные объекты инфраструктуры Украины.

«В 2022 году уже появились необходимые документы, Украина об этом просила», — рассказал бывший глава БНБ.

Речь шла о возможности перехватывать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Соответствующие документы Варшава рассекретила ради продолжения открытой дискуссии по данной теме.

Теперь же Севера уверен, что Альянс примет положительное решение о ракетах над Украиной.

«Рано или поздно мы все равно будем сбивать эти ракеты. Вопрос лишь в том, сколько времени потребуется, чтобы принять это решение, и сколько еще инцидентов, подрывающих нашу уверенность и авторитет, должно произойти», — заявил Яцек Севера.

При этом бывший директор БНБ признал, что такие операции несут риски для самих государств, которые решатся на перехват. Если снаряд истребителя НАТО упадет на территории входящей в Альянс страны, это создаст прецедент.

Севера привел в пример инцидент в населенном пункте Вырыки. Там ракета нидерландского истребителя F-35 рухнула на жилой дом и повредила соседние постройки с автомобилями.

Польские политики не в первый раз поднимают тему о возможности сбивать российские ракеты над Украиной. С таким предложением, к примеру, в 2025 году выступал президент республики Сикорский.