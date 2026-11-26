Посольство РФ предупредило о готовящейся провокации со стороны Молдавии
Посольство России в Кишиневе заявило, что получило информацию о готовящейся провокации со стороны Молдавии. Об этом сообщила дипмиссия в телеграм-канале.
Целью акции является резкое ухудшение отношений между Россией и Молдавией.
«Призываем официальный Кишинев не идти на поводу тех, кто пытается втянуть Молдавию в конфронтацию с Россией, и воздерживаться от безрассудных эскалационных шагов», — отметили в посольстве.
Подобные действия наносят ущерб в первую очередь жителям республики, напомнили в дипмиссии и добавили, что ранее предупреждали о рисках антироссийских инсценировок.
Молдавия полностью отказалась от закупок российского газа, об этом сообщил глава республики Майя Санду. Она похвасталась запуском линии электропередачи, соединяющую Молдавию с Румынией и европейской энергосистемой.