Посольство России в Кишиневе заявило, что получило информацию о готовящейся провокации со стороны Молдавии. Об этом сообщила дипмиссия в телеграм-канале .

Целью акции является резкое ухудшение отношений между Россией и Молдавией.

«Призываем официальный Кишинев не идти на поводу тех, кто пытается втянуть Молдавию в конфронтацию с Россией, и воздерживаться от безрассудных эскалационных шагов», — отметили в посольстве.

Подобные действия наносят ущерб в первую очередь жителям республики, напомнили в дипмиссии и добавили, что ранее предупреждали о рисках антироссийских инсценировок.

Молдавия полностью отказалась от закупок российского газа, об этом сообщил глава республики Майя Санду. Она похвасталась запуском линии электропередачи, соединяющую Молдавию с Румынией и европейской энергосистемой.