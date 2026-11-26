Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Программа „Итоги года с Владимиром Путиным“ выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 по московскому времени», — указали в Кремле.

Любой желающий может задать вопрос через сайт программы москва-путину.рф, СМС или ММС на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Для звонков из-за рубежа выделили специальные номера: +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.

Текстовые и видеовопросы можно отправить в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» или воспользоваться чат-ботом в мессенджере «Макс».

Спецпосланник главы США Джаред Кушнер ранее назвал Путина политическим гроссмейстером и исторической личностью.