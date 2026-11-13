Медведев поддержал инициативы по развитию сети местных отделений «Единой России»

У «Единой России» по всей стране насчитывается почти три тысячи местных отделений — это важнейший канал связи с жителями. Роль местных отделений в работе партии переоценить невозможно, заявил Дмитрий Медведев, открывая пленарное заседание форума.

«Они выступают важнейшим каналом связи между гражданами страны, между членами партии, ее региональными структурами, федеральными органами управления. Важно, чтобы ваша деятельность, работа, как принято говорить „на земле“, шла системно и приводила к успехам. И в этом смысле партийная ткань, которая создается местными отделениями, является исключительно прочной», — сказал он.

Дмитрий Медведев поблагодарил представителей этих партийных ячеек со всей страны за вклад в победу «Единой России» на выборах в Госдуму, отметив, что выборы проводились в непростых условиях. Он заявил, что представители местных отделений партии доходчиво, на понятном языке, с разумными аргументами объясняли людям задачи, которые партия собирается решать, объясняли, что она предлагает сделать в рамках Народной программы.

Председатель партии подчеркнул, что Народная программа — это работающий документ. И люди, которые задают вопросы, обращаются в центральные органы «Единой России», должны получать аргументированные ответы о том, что сделано и что еще предстоит.

Дмитрий Медведев поддержал ряд представленных на форуме инициатив. В их числе: создание Федерального совета местных отделений по аналогии с действующим Федеральным советом первичных отделений, что позволит поднимать значимые вопросы напрямую с местного уровня до федерального; расширение возможностей применения партийного чат-бота в национальном мессенджере MAX для оперативного информирования актива, членов партии и сторонников; создание на местном уровне помощника с искусственным интеллектом на базе приложения «ВПШ+» и наполнение ее базы дополнительными материалами о работе органов местного самоуправления. Председатель партии предложил сохранить практику отчетно-программных форумов «Единой России» «Есть результат!».

По его словам, открытый диалог с людьми — главный признак ответственной политической силы, а такие встречи позволяют партии отчитываться перед избирателями о проделанной работе.

В свою очередь Владимир Якушев остановился на реализации новой Народной программы, отметив, что это инструмент, вокруг которого строится вся партийная работа.

«Народная программа — это понятный, прикладной документ, который „расшивается“ по регионам и конкретным муниципалитетам. Взяв его в руки, избиратели могут увидеть: где и когда на сегодняшний день построят школу и детский сад, проведут дорогу и газификацию в том или ином населенном пункте», — пояснил секретарь Генсовета «Единой России».

Отдельно он акцентировал внимание на работе с участниками специальной военной операции, ставших депутатами разного уровня от «Единой России».

«Мы должны полноценно обеспечить им наставничество, сопровождать их работу, научить их работать в представительных органах власти муниципалитетов, законодательных собраний регионов, и, естественно, сейчас отдельно этим занимаемся», — указал Владимир Якушев.

Он также поблагодарил представителей местных отделений за активное участие в гуманитарных миссиях «Единой России».

Жители Московской области в 2026 году внесли в новую Народную программу 920 тысяч инициатив — почти треть из собранных по всей стране. По поручению секретаря подмосковного отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в регионе созданы девять программных комиссий, главная задача которых — обеспечить выполнение наказов жителей. В составе комиссий — депутаты всех уровней, руководители областных министерств и ведомств, представители общественных объединений. Предыдущая Народная программа, с которой партия победила в 2021 году, выполнена в Подмосковье практически полностью. В этом году планируется довести исполнение до 100%.