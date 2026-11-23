Опасная тенденция расширения террористической активности сейчас наблюдается в районе Балтики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привели «Известия» .

«Очень опасная тенденция расширения террористической активности в районе Балтики, мы это видим», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он обратил внимание, что страны Прибалтики наверняка испытывают обеспокоенность в этой связи.

«Это очень опасно. Это, конечно, ведет к нагнетанию напряженности в регионе», — заключил Песков.

Ранее стало известно, что на постройку двух железнодорожных паромов, которые предотвратят попытки транспортной блокады Калининградской области, выделят около 50 миллиардов рублей. Паромы задействуют на морской переправе Балтийск — Усть-Луга, которые соединяют регион и Ленинградскую область.