Кортеж президента России Владимира Путина выехал на трехстороннюю встречу с главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Глава государства выдвинулся из отеля Conrad в Шэньчжэне в резиденцию «Цилинь Шаньчжуан», названную в честь «китайского единорога».

Предстоящая очная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина станет первым в истории очным мероприятием с участием лидеров России, Китая и США.

До этого в четверг Владимир Путин на полях саммита АТЭС провел двустороннюю встречу с Трампом. Днем ранее прошли полноформатные переговоры лидеров России и Китая.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что встреча Путина и Трампа прошла хорошо. Глава Белого дома назвал коллегу своим другом. Помощник президента Юрий Ушаков уточнял, что Путин после беседы находился в отличном настроении.