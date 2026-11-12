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    Уиткофф выразил надежду, что Украина и Россия приблизились к миру

    Фото: РИА «Новости»

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что Украина и Россия приблизились к миру. Об этом сообщила ИС «Вести».

    Корреспондент ВГТРК Александр Христенко спросил дипломата, считает ли он, что стороны стали ближе к миру.

    «Я надеюсь», — ответил Уиткофф.

    Это был первый комментарий гостей российскому журналисту с начала визита.

    «Кратко, но емко и очень важно», — прокомментировал ответ американского переговорщика Зарубин.

    Спецпосланники главы Белого дома Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прибыли в российскую столицу, чтобы обсудить с президентом Владимиром Путиным итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби. На встрече Россия и Украина при содействии американских посредников договорились о масштабном обмене пленными.

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