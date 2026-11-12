Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что Украина и Россия приблизились к миру. Об этом сообщила ИС «Вести» .

Корреспондент ВГТРК Александр Христенко спросил дипломата, считает ли он, что стороны стали ближе к миру.

«Я надеюсь», — ответил Уиткофф.

Это был первый комментарий гостей российскому журналисту с начала визита.

«Кратко, но емко и очень важно», — прокомментировал ответ американского переговорщика Зарубин.

Спецпосланники главы Белого дома Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прибыли в российскую столицу, чтобы обсудить с президентом Владимиром Путиным итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби. На встрече Россия и Украина при содействии американских посредников договорились о масштабном обмене пленными.