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    Песков не исключил возможность встречи Путина с российскими переговорщиками

    Песков: Путин встретится с российскими переговорщиками, если сочтет нужным

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин может встретиться с российской делегацией после переговоров в Абу-Даби, если сочтет это необходимым, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

    «Так или иначе, конечно, он получит полный доклад», — отметил пресс-секретарь.

    Ранее глава делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что на трехсторонней встрече с представителями Соединенных Штатов и Украины обсуждали будущую архитектуру европейской безопасности. Также стороны договорились о масштабном обмене пленными, подробности которого обнародуют в ближайшее время.

    Также помощник президента опроверг слухи о встрече с представителями Европы.

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