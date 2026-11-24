Путин назвал главную задачу на внутреннем топливном рынке России
Президент Путин назвал приоритетной задачей надежное снабжение топливом
Бесперебойные поставки горючего — главная задача игроков внутреннего российского рынка. Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировала газета «Известия».
Тему топлива президент Путин затронул на заседании по стратегии ТЭК. Его участники собрались на встрече в Кремле.
Глава государства указал на необходимость оперативно отслеживать ситуацию с горючим во всех российских субъектах. Также нужно продолжить усиливать защиту нефтезаводов и других объектов той же направленности.
Стоимость бензина в ноябре снизилась почти во всех регионах России. С 3 по 9 ноября этот показатель падал до 74,11 рубля за литр.
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