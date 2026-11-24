Бесперебойные поставки горючего — главная задача игроков внутреннего российского рынка. Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировала газета «Известия» .

Тему топлива президент Путин затронул на заседании по стратегии ТЭК. Его участники собрались на встрече в Кремле.

Глава государства указал на необходимость оперативно отслеживать ситуацию с горючим во всех российских субъектах. Также нужно продолжить усиливать защиту нефтезаводов и других объектов той же направленности.

Стоимость бензина в ноябре снизилась почти во всех регионах России. С 3 по 9 ноября этот показатель падал до 74,11 рубля за литр.