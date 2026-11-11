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    Совет ОДКБ лишил Армению права голоса в организации

    Фото: РИА «Новости»

    Совет Организации Договора о коллективной безопасности лишил Армению права голоса. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков корреспонденту Life Александру Юнашеву.

    «Руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», — отметил пресс-секретарь.

    Меры приняли в связи с тем, что страна последние несколько лет не выполняла своих обязательств, пояснил Песков. С 2024 года она не оплачивает членские взносы и фактически не участвует в деятельности объединения.

    При этом формально республика осталась участницей организации.

    В конце октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна не вернется к работе в ОДКБ.

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