Совет ОДКБ лишил Армению права голоса в организации

Совет Организации Договора о коллективной безопасности лишил Армению права голоса. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков корреспонденту Life Александру Юнашеву.

«Руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», — отметил пресс-секретарь.

Меры приняли в связи с тем, что страна последние несколько лет не выполняла своих обязательств, пояснил Песков. С 2024 года она не оплачивает членские взносы и фактически не участвует в деятельности объединения.

При этом формально республика осталась участницей организации.

В конце октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна не вернется к работе в ОДКБ.