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    МИД России призвал сограждан воздержаться от поездок в Польшу

    Фото: РИА «Новости»

    Россиянам желательно воздержаться от поездок в Польшу без крайней необходимости. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    Она напомнила, что ведомство уже давало подобную рекомендацию ранее.

    «Общественно-политическая обстановка там продолжает деградировать», — подчеркнула Захарова.

    Она рассказала, что диппредставительство контролирует ситуацию с раненой в Кракове гражданкой России, находится на связи властями Польши, клиникой и родственниками потерпевшей. По ее словам, состояние женщины стабильное, угрозы ее жизни нет.

    Днем 7 ноября 24-летний гражданин Польши открыл огонь по прохожим в центре Кракова. Погибли шесть человек, еще 17 получили ранения, включая гражданку России.

    Позже выяснилось, что перед терактом мужчина убил всю свою семью. Преступник придерживался крайне радикальных, ультранационалистических и ультраправых взглядов.

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