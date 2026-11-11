МИД России призвал сограждан воздержаться от поездок в Польшу

Россиянам желательно воздержаться от поездок в Польшу без крайней необходимости. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова на брифинге .

Она напомнила, что ведомство уже давало подобную рекомендацию ранее.

«Общественно-политическая обстановка там продолжает деградировать», — подчеркнула Захарова.

Она рассказала, что диппредставительство контролирует ситуацию с раненой в Кракове гражданкой России, находится на связи властями Польши, клиникой и родственниками потерпевшей. По ее словам, состояние женщины стабильное, угрозы ее жизни нет.

Днем 7 ноября 24-летний гражданин Польши открыл огонь по прохожим в центре Кракова. Погибли шесть человек, еще 17 получили ранения, включая гражданку России.

Позже выяснилось, что перед терактом мужчина убил всю свою семью. Преступник придерживался крайне радикальных, ультранационалистических и ультраправых взглядов.