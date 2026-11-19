Трамп: встреча с Путиным подготовила почву для переговоров РФ, США и Китая

Встреча с президентом Владимиром Путиным была нужна для того, чтобы подготовить почву для трехсторонних переговоров России, США и Китая. На это указал глава Белого дома Дональд Трамп, слова которого привело РИА «Новости» .

«Мы только что провели встречу с президентом Путиным, просто чтобы подготовить почву, и я думаю, что наша встреча пройдет успешно», — сказал Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Американский лидер добавил, что его российский коллега прибудет чуть позже для трехсторонних переговоров.

«Я с нетерпением жду этого», — признался Трамп.

Встреча президентов России и США в Шэньчжэне прошла утром 19 ноября и длилась почти час. Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев отмечал, что разговор двух лидеров значим для всего мира.