Пресс-конференция Лаврова в ООН вызвала ажиотаж

РИА «Новости»: пресс-конференция Лаврова в ООН прошла при полном зале

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла при полном зале. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Зал для пресс-брифингов, где состоялась встреча российского министра с журналистами, оказался полностью заполнен. Мероприятие прошло в субботу на фоне шторма в городе.

Ранее Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина о последствиях возможного нападения Европы на Россию. Глава МИД также заявил о риске «самосбывающегося пророчества» на фоне подготовки стран ЕС к возможному конфликту с Россией.

До этого глава МИД России оценил попытки европейцев, чтобы прервать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Лавров отмечал, что в переговорах заинтересованы разные стороны, включая администрацию США.