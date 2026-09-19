Путин поздравил Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии

Российский лидер Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Республики Южная Осетия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Накануне в республике состоялись выборы, где за Камболова проголосовали более 88% избирателей при явке 73,2%. Глава России отметил, что столь убедительная победа продемонстрировала высокую степень доверия граждан.

«Отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный, союзнический характер», — отметил глава России.

Он выразил уверенность, что деятельность нового президента послужит к их дальнейшему поступательному развитию на благо обоих народов и поможет упрочить региональную безопасность и стабильность.

Камболов стал временно исполняющим обязанности главы республики в июне после отставки своего предшественника Алана Гаглоева. Тот покинул пост, чтобы стать советником Путина.