Песков поделился ожиданиями от работы спутниковой группировки «Рассвет»

Российская низкоорбитальная спутниковая система связи «Рассвет» в ближайшее время увеличит свою эффективность. Таким ожиданием с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сейчас надо набраться терпения и немного подождать, пока «Рассвет» заработает в полную силу.

«Давайте дождемся, когда наша система заработает. Чтобы она заработала эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее», — заявил Песков.

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» в конце июля провела второй пакетный запуск спутников связи низкоорбитальной группировки «Рассвет».

В пресс-службе организации подчеркнули, что аппараты успешно отделились от ракеты-носителя и начали выход на целевую орбиту.