Зарубин раскрыл рабочий график Путина на следующую неделю

Путин на следующей неделе встретится с лидерами партий и посетит клуб «Валдай»

Встречу с лидерами прошедших в Госдуму партий и главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой внесли в рабочий график президента России Владимира Путина на следующую неделю — с 28 сентября по 4 ноября. Об этом сообщил кремлевский корреспондент «Вестей» Павел Зарубин.

Он подчеркнул, что также в планы главы государства включили посещение заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». По мнению Зарубина, именно там Путин встретится с главой Центризбиркома и председателями партий.

«При старте работы новых составов парламента в прошлые годы Путин приезжал в Госдуму. Логично предположить, что так же может быть и на этот раз», — заявил Зарубин.

Согласно открытым данным, XXIII Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 28 сентября по 1 октября. Главную тему организаторы заявили как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

В пресс-службе клуба заявили, что ожидают визита 120 участников из 40 стран. Кроме того, участие в заседаниях примут министр иностранных дел Сергей Лавров и заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

В воскресенье, 27 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил встречу президента России Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на ноябрьском саммите АТЭС.

Сам глава государства подчеркивал, что намерен посетить мероприятие в Шэньчжэне, но при этом подчеркивал, что все зависит от внутренней обстановки в России.