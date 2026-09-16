Страны НАТО отрабатывают в Балтийском море сценарии блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе, в том числе и Санкт-Петербург. Об этом на пленарном заседании Форума ОБСЕ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявила руководитель российской делегации Юлия Жданова, ее процитировал ТАСС .

«На Балтике государства НАТО уже обкатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области вкупе с планами военно-политической изоляции российских портов нашего северо-запада, включая Санкт-Петербург», — отметила Жданова.

К эскалации вокруг Калининградской области призывал глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский, отметила дипломат и предложила делегации из Польши пояснить, как такие заявления вписываются в рамки ответственного поведения государства — участника ОБСЕ в области уменьшения военной опасности.

В Кремле заявили, что Россия обеспечит безопасность своего эксклава, для этого принимаются соответствующие меры.