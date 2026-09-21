Памфилова рассказала, руководителей каких регионов будут выбирать в следующем году

Памфилова: в 2027 году в единый день голосования выберут глав 10 субъектов

В следующем году в единый день голосования состоятся выборы руководителей 10 регионов. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК во время подведения предварительных итогов выборов депутатов ГД девятого созыва.

«Нам предстоит традиционно ежегодный единый день голосования, на котором будут выборы высших должностных лиц в 10 наших субъектах», — заявила она.

По словам Памфиловой, выборы высшего должностного лица проводятся путем прямого голосования. В 2027 году они состоятся в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Удмуртии, Владимирской, Рязанской, Кировской, Томской, Саратовской и Ярославской областях.

Кроме того, в шести регионах состоятся выборы депутатов законодательных органов, а в 13 субъектах выберут депутатов представительных органов.

Также Памфилова рассказала о прозрачности избирательного процесса в России. Она отметила, что открытость выборов — это большое достижение.