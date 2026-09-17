Таджикистан рассмотрит вопрос о выходе из Международного уголовного суда
Госдума: в парламент Таджикистана внесли проект о выходе из МУС
Палата представителей парламента Таджикистана рассмотрела проект постановления о прекращении действия Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Документ обсудили на внеочередном заседании, сообщила пресс-служба законодательного органа.
Вопрос об отказе республики от участия в работе МУС вынесли в отдельный проект постановления «О прекращении действия статута Международного уголовного суда».
«По итогам рассмотрения указанных вопросов были приняты соответствующие решения», — сообщила пресс-служба.
Душанбе стал участником Римского статута 1 июля 2002 года. Позднее, в 2025-м, Европейская служба внешних связей обвинила таджикскую сторону в невыполнении обязательств, связанных с ордером МУС на задержание президента РФ Владимира Путина.