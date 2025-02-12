Власти США нашли применение миллиардам долларов закрытого USAID

Власти США планируют перенаправить часть денег, выделявшихся Агентству по международному развитию (USAID), инвестиционному госагентству, финансирующему проекты частного сектора за пределами страны. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство, носящее аббревиатуру DFC, появилось в первое президентство Дональда Трампа и помогает инвесторам, желающим вложить деньги за границей.
Ранее Трамп и бизнесмен Илон Маск высказались о USAID в схожем ключе. Президент США назвал решение реформировать организацию необратимым и подчеркнул, что коррупция и мошенничество в ней были на «невиданном уровне».
В свою очередь, руководитель Департамента эффективности государственного управления назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть».
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