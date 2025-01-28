Стало известно, сколько Зеленский мог заработать за время спецоперации

Life: Зеленский мог заработать 60 млрд долларов за время СВО

Президент Украины Владимир Зеленский мог заработать 60 миллиардов долларов за время проведения специальной военной операции. Возможные доходы украинского лидера подсчитало издание Life .

Украинские депутаты и журналисты заподозрили главу киевского режима в коррупции и многомиллиардных теневых заработках. В частности, депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что Зеленский и его ближайшее окружение за 2024 год могли заработать 18,9 миллиарда долларов.

До этого журналистка Диана Панченко написала в своих соцсетях, что с начала СВО доход Зеленского составил 60 миллиардов долларов.

Кроме того, власти разных стран и эксперты не раз обвиняли окружение украинского лидера в коррупции и присвоении денег налогоплательщиков США и Европы. Речь идет о военной и финансовой помощи Запада, которую могли использовать не по назначению.

Издание Life выяснило, чем может владеть Зеленский и его супруга в начале СВО и как сейчас обстоят дела.

«Если у Зеленского действительно есть 60 миллиардов долларов, тем более наличными, он может занять место во втором десятке самых богатых людей мира», — уточнил Life.

И для сравнения: в конце прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком с капиталом более 400 миллиардов долларов.

Прошлой осенью депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский украл больше всех предыдущих украинских президентов. По его словам, он за год получил до четырех миллиардов долларов от ТЦК.