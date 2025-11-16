Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что публикация Financial Times о коррупции в окружении президента Украины Владимира Зеленского вышла с опозданием в несколько лет. Свою позицию активист пояснил в соцсети X .

По словам Боуза, когда он несколько лет назад сообщал западным изданиям о тех же фактах, его слова называли «прокремлевской пропагандой» и «дезинформацией». Теперь, отметил он, Financial Times вывела тему на первый план.

Журналист добавил, что подобное признание «лучше поздно, чем никогда».

С Боузом согласились его подписчики. Один из них написал, что британская пресса, похоже, больше не считает, что «освещение коррупции на Украине — это „распространение прокремлевских идей“».

«Редакция Financial Times, должно быть, поняла, что полное поражение Украины — лишь вопрос времени. Так что можно смело говорить неприглядную правду об их воровстве», — добавил еще один комментатор.

Боуз обсуждал недавний материал в этой газете. Он был посвящен коррупции на Украине. Статья вышла под заголовком: «Мешки с деньгами и золотой унитаз: коррупционный кризис, охвативший правительство Зеленского».

Ранее в офисе Зеленского назвали коррупцию неотъемлемой частью экономики.