Трамп заявил о «невиданном уровне» коррупции в USAID

Трамп: коррупция в USAID была на «невиданном уровне»

Решения о реформировании Агентства США по международному развитию (USAID) необратимы. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social .

По его словам, в коррупция в организации была на «невиданном уровне».

«Радикальные леваки сходят с ума из-за USAID. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо», — подчеркнул глава государства.

Ранее основатели корпорации Microsoft Билл Гейтс обсудил с Трампом будущее USAID. Предприниматель выступил за то, чтобы продолжить программы зарубежной помощи. Создать подобную организацию будет сложно, добавил Гейтс.

Инициатором закрытия агентства выступил миллиардер Илон Маск. Госсекретарь Марко Рубио обратился к конгрессу с просьбой пересмотреть иностранную помощь USAID.