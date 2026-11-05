Президента России Владимира Путина не пригласят на саммит лидеров G20, запланированный на 2027 год в Манчестере. Об этом премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил в интервью журналу The Economist .

Корреспондент издания Хьюго Гай спросил у Бернема, планирует ли он пригласить российского лидера на саммит «Большой двадцатки».

«Нет», — ответил британский премьер.

В следующем году именно Великобритания будет председательствовать в G20.

До этого британский премьер обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским важность сохранения давления на Россию. Он также пообещал главе киевского режима продолжить ужесточение антироссийских санкций.

Ранее Бернем заявлял о безоговорочной поддержке Украины.