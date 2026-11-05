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    Британский премьер отказался приглашать Россию на саммит G20 в 2027 году

    Фото: РИА «Новости»

    Президента России Владимира Путина не пригласят на саммит лидеров G20, запланированный на 2027 год в Манчестере. Об этом премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил в интервью журналу The Economist.

    Корреспондент издания Хьюго Гай спросил у Бернема, планирует ли он пригласить российского лидера на саммит «Большой двадцатки».

    «Нет», — ответил британский премьер.

    В следующем году именно Великобритания будет председательствовать в G20.

    До этого британский премьер обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским важность сохранения давления на Россию. Он также пообещал главе киевского режима продолжить ужесточение антироссийских санкций.

    Ранее Бернем заявлял о безоговорочной поддержке Украины.

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