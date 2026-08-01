Новому премьер-министру Великобритании Энди Бернему стоит отказаться от смущающих видеороликов и заняться экономическим ростом, выполнением предвыборных обещаний и решением проблем страны. С таким мнением в соцсети X согласился глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отреагировал на пост британского журналиста Пирса Моргана о новом видео премьера Великобритании.

В ролике Бернем держал булку и перечислял названия этого изделия в разных регионах страны. Затем он перешел к обсуждению новой налоговой реформы, а в конце заявил, что в Манчестере булку называют словом barm, после чего откусил от нее.

«Нет, он не может [перестать]. Из провала Стармера левые извлекли не [урок о необходимости] разобраться с первопричинами, плохих решениях по иммиграции, энергетике, и разжигании войны, а кринжовые видео», — написал Дмитриев.

В конце июля Бернем в первой речи на посту премьер-министра пообещал провести самые большие изменения в политике и экономике страны за последние 40 лет.

Ранее Дмитриев намекнул на возможный финансовый кризис в США. Он опубликовал кадр из фильма «Игра на понижение», сопроводив его изображением обвала американского фондового рынка.