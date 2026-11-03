Мерц призвал Трампа пригласить Зеленского на G20 в случае визита Путина

Президент США Дональд Трамп сам решает, кого стоит позвать на саммит G20 в Майами. Но в случае визита лидера России Владимира Путина свое приглашение должен получить его украинский коллега Владимир Зеленский. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его полное выступление опубликовали на сайте немецкого кабмина .

Он подчеркнул, что встреча глав двух противоборствующих стран на саммите G20 может стать дополнительным толчком к началу переговоров о долгосрочном мире и прекращению боевых действий.

«Если президент Трамп решит пригласить президента России, то в первую очередь речь должна идти об Украине, а если говорить об Украине, то президент Украины должен сидеть за столом вместе с ним», — пояснил свою позицию Мерц.

Канцлер Германии добавил, что не считает возможной ситуацию, чтобы решение о дальнейшей судьбе Украины принимали без участия ее лидера и европейских политиков.

«Если Украина сядет за стол переговоров, то и Европа сядет за стол переговоров. В связи с этим мы ведем переговоры по подготовке этой встречи», — добавил Мерц.

Саммит глав стран G20 пройдет в Майами 14–15 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце октября заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения об участии в мероприятии.