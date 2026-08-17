Бернем общался с человеком, который выдал себя за главу аппарата Белого дома

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем общался с человеком, который притворился главой аппарата Белого дома — Сьюзи Уайлс. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Когда и что именно обсуждали во время общения, неизвестно. Информация о переписке содержится в тайне, а Белый дом и канцелярия премьера отказались от комментарии такой ситуации.

Энди Бернема выбрали в качестве премьер-министра Великобритании в конце июля. Политик стал единственным кандидатом: никто больше не смог набрать нужного числа голосов от коллег. Кандидатуру Бернема поддержало абсолютное большинство депутатов-лейбористов — более 360 человек.