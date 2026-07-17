Энди Бернем стал новым лидером Лейбористской партии

В понедельник, 20 июля, Бернем сменит Кира Стармера на посту премьер-министра страны. Полномочия перейдут к нему после того, как Стармер уйдет в отставку, а король Карл III попросит Бернема сформировать новое правительство.

Бернем стал единственным кандидатом, так как никто больше не смог набрать нужного числа голосов от коллег. Его кандидатуру поддержало абсолютное большинство депутатов-лейбористов — более 360 человек, — а также все аффилированные с партией профсоюзы, уточила газета The Guardian.

Бернем — ветеран британской политики, вступивший в партию еще в 15 лет. Он заседал в палате общин с 2001 по 2017 год, работал в кабинетах Тони Блэра и Гордона Брауна, возглавлял Министерство культуры и Министерство здравоохранения. Это его третья попытка возглавить партию. Ранее он проигрывал внутрипартийные выборы в 2010 и 2015 годах.

Западные СМИ сообщали, что Стармер после отставки рассчитывает стать генсеком НАТО в 2028 году.