Премьер Британии Бернем пообещал безоговорочно поддерживать Украину

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал, что будет безоговорочно поддерживать Украину. Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала Sky News .

Энди Бернем рассказал о таком решении после предупреждения российского посольства о том, что Британии надо будет ответить за поощрение преступлений киевского режима.

По словам Бернема, страна оказывает помощь Украине, чтобы та могла себя защитить. Премьер-министр также подчеркнул, что у Великобритании была такая позиция и при других главах правительства.

Ранее стало известно, что Бернем общался с человеком, который выдал себя за главу аппарата Белого дома. Когда и что именно обсуждали во время общения, неизвестно.