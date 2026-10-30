Захарова пошутила над «обнаженной немецкой дипломатией» после выпада Вадефуля

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил исключить российского коллегу Сергея Лаврова из совместного фото на встрече стран G20 в Атланте. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично прокомментировала выпад немецкого министра и указала, что над его испугом глумятся западные СМИ. Свое мнение она написала в телеграм-канале .

«Как говорится, напугал Вадефуль Сергея Викторовича обнаженной немецкой дипломатией. Традиционный „принципиальный разворот МИД ФРГ на 360 градусов“: месяц назад Вадефуль сам напросился на переговоры, позировал перед СМИ, а теперь испугался фотографироваться, выдав это за „позицию“», — отметила дипломат.

Также она указала, что над немецким министром начали глумиться западные СМИ. Они публикуют фото, на котором в одном кадре запечатлены Вадефуль и Лавров. Снимки они подписали: не захотел, а пришлось.

«До какого же дна опустилась западная дипломатия», — подчеркнула Захарова.

Делегация России под руководством Лаврова прибыла в Атланту для участия в Совещании министров иностранных дел стран G20. Саммит проходит 30–31 октября.