360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Захарова пошутила над «обнаженной немецкой дипломатией» после выпада Вадефуля

    Захарова: западные СМИ высмеяли Вадефуля за отказ фотографироваться с Лавровым

    Фото: РИА «Новости»

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил исключить российского коллегу Сергея Лаврова из совместного фото на встрече стран G20 в Атланте. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично прокомментировала выпад немецкого министра и указала, что над его испугом глумятся западные СМИ. Свое мнение она написала в телеграм-канале.

    «Как говорится, напугал Вадефуль Сергея Викторовича обнаженной немецкой дипломатией. Традиционный „принципиальный разворот МИД ФРГ на 360 градусов“: месяц назад Вадефуль сам напросился на переговоры, позировал перед СМИ, а теперь испугался фотографироваться, выдав это за „позицию“», — отметила дипломат.

    Также она указала, что над немецким министром начали глумиться западные СМИ. Они публикуют фото, на котором в одном кадре запечатлены Вадефуль и Лавров. Снимки они подписали: не захотел, а пришлось.

    «До какого же дна опустилась западная дипломатия», — подчеркнула Захарова.

    Делегация России под руководством Лаврова прибыла в Атланту для участия в Совещании министров иностранных дел стран G20. Саммит проходит 30–31 октября.

    Читайте также

    Стубб спрятал Зеленского от журналистов перед переговорами с американцами в Осло

    Ситуацию с арестом Navai прояснила Мария Захарова

    Трамп анонсировал скорую встречу с Путиным и Зеленским

    Лукашенко пошутил об исторически тесной связи Брянской области с Белоруссией

    Лавров назвал европейских политиков политическими мазохистами

    Лавров назвал лестным сравнение африканского дипломата с собой

    Трамп заявил о возможных подвижках в урегулировании конфликта на Украине

    Украинские дипломаты опозорились перед Китаем

    Украинский конфликт сейчас ближе к завершению, чем когда-либо — Трамп