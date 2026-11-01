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    Трамп заявил, что готов пригласить Зеленского на саммит G20 в Майами

    Фото: РИА «Новости»

    Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами в декабре. Об этом он сказал журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго, его процитировало РИА «Новости».

    На вопрос о возможности такого приглашения Трамп ответил, что пригласил бы украинского лидера. Он отметил, что сделал бы это «без проблем».

    Ранее Трамп в интервью журналисту Бенни Джонсону заявил, что украинский конфликт может быть урегулирован уже в ближайшее время.

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