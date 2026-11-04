Женский клуб СВО открыли в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе открылось отделение женского клуба СВО «Забота», которое стало тринадцатым по счету в Московской области. Клуб создан Ассоциацией ветеранов СВО Московской области при поддержке благотворительного фонда «Забота» как площадка для координации помощи фронту и поддержки жен и матерей бойцов.

Аббревиатура «СВО» в названии клуба получила новое прочтение — «Сила. Вера. Опора». По словам руководителя женского клуба СВО «Забота» Натальи Антоновой, организация продолжает расширяться: «Сегодня у нас Наро-Фоминск, где открывается 13-е отделение, в перспективе у нас в месяц по 2-3 открытия. Наш клуб идет по области, думаю, что это будет все больше и больше женщин привлекать, и мы будем объединяться, делиться нашей энергией. А женская энергия — это же самая сильная энергия, она, конечно же, поможет нам всем победить!»

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова отметила, что клуб станет дополнительной точкой встречи для семей военнослужащих: «Здесь у нас соцкоординаторы, которые непосредственно работают со всеми нашими воинами, их семьями. Поэтому есть у нас еще возможность, еще дополнительная точка, место встречи, там, где можно пообщаться».