Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Павлово-Посадского округа

Временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Криворучко лично вручил прицел с тепловизором бойцу с позывным «Король» — эта техника нужна ему для выполнения боевых задач. Игорь с первых дней мобилизации на передовой, сейчас после отпуска возвращается к товарищам. Дома его ждут супруга и двое детей.

С начала специальной военной операции жители, предприниматели и волонтеры округа оказали помощь на сумму более 368 миллионов рублей. За это время в зону СВО отправлено 260 единиц техники — от грузовиков и внедорожников до мотоциклов, квадроциклов и самокатов, а также вагон-дом, кунг, прицепы и радиоуправляемые платформы.

Среди связи и электроники — 335 FPV-дронов, 106 квадрокоптеров Mavic, 19 ретрансляторов, 80 комплектов спутникового интернета, 114 куполов РЭБ, 181 детектор дронов, 405 генераторов, 463 рации и 51 ноутбук.

Также бойцам передали более 2112 маскировочных сетей, 449 автомобильных колес для военной техники, строительные материалы, автозапчасти, отопители, инструменты, бронежилеты, экипировку, медикаменты, средства личной гигиены и сублимированные продукты.

Каждая такая машина — результат неравнодушия сотен жителей округа.