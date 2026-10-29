Более 10 тонн воды отправили в зону СВО из Солнечногорска

Очередной гуманитарный груз весом 12 тонн отправили из Солнечногорска военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. В партию вошли бутилированная питьевая вода и сладкие напитки.

Груз предназначен для бойцов на Курском направлении и в Донецкой Народной Республике. Отправку и сбор организовали Ассоциация ветеранов СВО Московской области и отделение Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска при участии заслуженного артиста России Сергея Куприка.

Непосредственную помощь оказал производитель упакованных природных минеральных вод ООО «Бобимэкс» в лице руководства Сергея и Александра Бобылевых.

Сотрудничество местного отделения Ассоциации ветеранов СВО с супругами Сергеем и Екатериной Куприк продолжается уже третий год. Поставки организуют на постоянной основе: волонтерская команда стремится передавать воду не реже одного раза в месяц, а при наличии возможности — дважды за этот период.

«Продолжаем помогать бойцам. Загрузили очередную партию воды. Приближаем нашу победу. Враг будет разбит, и победа будет за нами», — сказал Сергей Куприк.

В ближайшее время гуманитарный груз доставят по назначению и распределят.