Всероссийский научно-технологический диктант прошел в Ленинском округе

В Лопатинской школе Ленинского городского округа состоялся Всероссийский научно-технологический диктант «Человек и космос», посвященный космической тематике. В мероприятии приняли участие представители Ассоциации ветеранов СВО, депутатский корпус и ученики школы.

Диктант включал 23 вопроса, основная часть которых касалась истории Юрия Гагарина — его жизни, подготовки к полету и самого исторического события. На выполнение всех заданий отводился один час. Формат позволил участникам не только проверить имеющиеся знания, но и узнать новые факты об освоении космоса.

«Снова сели за парты, чтобы проверить свои знания. Приятно участвовать в школьной жизни вместе с ребятами, учиться новому и своим примером показывать: интерес к знаниям не зависит от возраста. Спасибо педагогам и ученикам Лопатинской школы за этот день, а депутатам — за поддержку и участие», — приводятся в сообщении слова руководителя Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа Владимира Рогозы.

Участие ветеранов СВО в образовательных проектах вместе с подрастающим поколением способствует укреплению связи поколений. По итогам тестирования формируется единый федеральный рейтинг участников: итоговый балл рассчитывается с учетом количества правильных ответов и времени прохождения теста.