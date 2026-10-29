Волонтеров Раменского округа наградили за вклад в поддержку бойцов СВО

Мероприятие приурочили к Дню добровольца, который отмечается в Подмосковье 29 октября. Заместитель председателя Совета депутатов Раменского округа Нина Широкова поблагодарила активистов за вклад в развитие волонтерского движения и обратилась к собравшимся с теплыми словами. Она посвятила часть выступления истории формирования добровольческого отряда, а также сделала акцент на важности сохранения традиций и связи поколений.

«Сегодня мы чествуем людей с большим сердцем. В отряде „Помощь СВОровского“ числится свыше 60 активистов. Они трудятся в три смены, вкладывают душу в каждое изделие и сопровождают его стихами, которые сочиняет Николай Бессонов. Этот отряд — яркий пример того, как женские инициативы становятся реальной силой», — подчеркнула Нина Широкова.

По итогам года отметили пятерых участниц: Валентину Дрыга, Ольгу Салко, Любовь Шауро, Наталью Барченкову и Ольгу Коваль. Им вручили благодарственные письма за наибольший объем отработанных часов и весомый вклад в деятельность объединения. С начала года из стен Дома культуры имени Воровского направили около 500 единиц маскировочных сетей.