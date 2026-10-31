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    Средства ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы

    Фото: 360.ru

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских БПЛА, летевших в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе».

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он.

    За минувшую ночь не поступало ни одного сообщения об атаках беспилотников на регион. Не упомянули Москву и Подмосковье в ежедневной сводке Минобороны о работе дежурных сил ПВО.

    При этом ночью на 30 октября прошла самая масштабная за месяц атака БПЛА на столицу. С 20:30 четверга до 07:30 пятницы в сторону Московского региона летело 862 БПЛА, большую часть сбили на дальних подступах.

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