Государственные награды вручили бойцам СВО из округа Пушкинский

В администрации округа Пушкинский 30 октября чествовали жителей, проявивших доблесть и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне СВО. Глава округа Максим Красноцветов вручил государственные награды.

В соответствии с указом президента медаль «За Отвагу» получил участник спецоперации, ветеран боевых действий и многодетный отец из Софрино Александр Ревенчук. На награждение он прибыл вместе с большой семьей, члены которой также получили слова благодарности и букеты цветов, а дети — памятные подарки. В связи с боевым опытом Александр Ревенчук испытывает проблемы со здоровьем, и администрация округа оказывает ему все необходимые меры поддержки.

Медалью «За Храбрость II степени» наградили ветерана боевых действий, члена Ассоциации ветеранов СВО и жителя Ивантеевки Юрия Горшкова. Он прошел обучение в Центре военно-патриотического воспитания «Вершина» и теперь принимает активное участие в патриотических мероприятиях для детей и молодежи.

«Мы гордимся нашими земляками, их подвигами. Делаем все возможное для того, чтобы их жизнь была более комфортной», — отметил Максим Красноцветов.

Каждый бывший и действующий участник СВО, а также члены их семей в округе Пушкинский окружены вниманием и заботой. С начала специальной военной операции на передовую передали более 2000 тонн гуманитарной помощи.