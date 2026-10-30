Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Воскресенска

Члены местного отделения партии «Единая Россия» отправили гуманитарный груз для защитников в зону боевых действий. В состав вошли продукты питания, медицинские принадлежности, предметы гигиены, маскировочные сети, окопные свечи, подушки и многое другое.

«Единая Россия» вместе со сторонниками, молодогвардейцами и представителями администрации продолжает системную поддержку бойцов специальной военной операции.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Алексей Малкин отметил, что гуманитарная помощь от Воскресенска — это реальная поддержка тех, кто сегодня на передовой.

«Фронт и тыл — одно целое. Пока наши герои выполняют боевые задачи, мы в тылу делаем все, чтобы они чувствовали, что о них помнят и очень ждут», — подчеркнул он.

Партия благодарит всех, кто участвует в формировании грузов, оказывает посильную помощь и поддерживает инициативу. Для приема помощи в округе работают волонтерские пункты сбора.

Они расположены в Воскресенске по адресам: улица Лермонтова, дом № 13, улица Цесиса, дом № 17, улица Октябрьская, дом № 16 и улица Коммуны, дом № 3. Еще один пункт принимает помощь в поселке Виноградово на улице Коммунистической, дом № 1.