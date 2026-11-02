Кинопоказы для волонтеров СВО прошли в Серпухове

1 ноября в Серпухове, Протвино и Пущино прошли кинопоказы в рамках проекта «СВОе кино», участниками которых стали более 250 волонтеров городского округа. В Серпухове на площадке ДК «Россия» состоялось торжественное награждение сотрудников учреждения, активно участвующих в волонтерской деятельности и оказывающих помощь семьям участников СВО.

Награды вручила руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева. С приветственным словом к собравшимся обратился директор Дворца культуры «Россия» Юрий Бордачев.

В Пущино участников проекта приветствовала депутат Совета депутатов Наталья Чапурина, в Протвино — депутат Совета депутатов Владимир Бармин.

После торжественной части для участников организовали кинопоказ всеми любимой сказки «Морозко».

Проект «СВОе кино» стал еще одной возможностью сказать спасибо людям, которые своим ежедневным трудом, неравнодушием и готовностью прийти на помощь вносят важный вклад в поддержку защитников и их близких.