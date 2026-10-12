360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» под Николаевом

    Фото: РИА «Новости»

    Вооруженные силы России поразили в Николаевской области логистический центр «Новая почта». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Украинские войска использовали объект для хранения грузов, уточнили в министерстве.

    «В результате удара в Николаевской области поражены: в населенном пункте Терновка логистический центр „Новая почта“, используемый для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ», — заявили в пресс-службе.

    Российские бойцы также атаковали сухогруз, который доставлял в порт Николаева товары военного назначения.

    В районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области ВС России поразили четыре локомотива с помощью «Гераней».

    Читайте также

    Российские бойцы нашли позицию ВСУ по гулу генератора

    ВС России начали бои за пять населенных пунктов в Харьковской области

    Бойцы «Севера» за сутки уничтожили более 20 военных ВСУ на Сумском направлении

    Российские бойцы нашли позицию ВСУ по гулу генератора

    ВС России начали бои за пять населенных пунктов в Харьковской области

    Бойцы «Севера» за сутки уничтожили более 20 военных ВСУ на Сумском направлении