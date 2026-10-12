ВС России поразили логистический центр «Новая почта» под Николаевом
Вооруженные силы России поразили в Николаевской области логистический центр «Новая почта». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Украинские войска использовали объект для хранения грузов, уточнили в министерстве.
«В результате удара в Николаевской области поражены: в населенном пункте Терновка логистический центр „Новая почта“, используемый для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ», — заявили в пресс-службе.
Российские бойцы также атаковали сухогруз, который доставлял в порт Николаева товары военного назначения.
В районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области ВС России поразили четыре локомотива с помощью «Гераней».
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