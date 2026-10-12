ВС России поразили логистический центр «Новая почта» под Николаевом

Вооруженные силы России поразили в Николаевской области логистический центр «Новая почта». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Украинские войска использовали объект для хранения грузов, уточнили в министерстве.

«В результате удара в Николаевской области поражены: в населенном пункте Терновка логистический центр „Новая почта“, используемый для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ», — заявили в пресс-службе.

Российские бойцы также атаковали сухогруз, который доставлял в порт Николаева товары военного назначения.

В районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области ВС России поразили четыре локомотива с помощью «Гераней».